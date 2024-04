ATP Estoril: Gasquet und Thiem haben (mindestens) ein gemeinsames Ziel

Dominic Thiem und Richard Gasquet treffen im Achtelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Estoril aufeinander. Im Sommer würden beide wohl gerne ein zweites Mal in Roland-Garros einlaufen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.04.2024, 08:46 Uhr

© Getty Images Eine Olympia-Medaille hat Richard Gasquet schon

Wir fischen einfach mal im Trüben. Natürlich nur, weil wir die Handynummer von Richard Gasquet gerade nicht finden können. Aber es ist schon sehr gut vorstellbar, dass Gasquet eine Olympiateilnahme in diesem Sommer in Paris anstrebt. Genauso wie jener Mann, gegen den er in der zweiten Runde der Qualifikation für das ATP-Tour-250-Turnier in Estoril verloren hat: Lucas Pouille. Und genau so wie jener Mann, gegen den Gasquet im Achtelfinale antreten wird: Dominic Thiem.

Was alle drei eint: Es bedarf dringend guter Ergebnisse, um in Roland-Garros aufschlagen zu dürfen. In Estoril lässt sich das schon mal ganz gut an für Thiem, der gestern ja zum Auftakt gegen Maxi Marterer einen Drei-Satz-Erfolg verbuchen konnte. Richard Gasquet darf sich als glücklicher Verlierer fühlen, und zwar wortwörtlich. Nach der Absage von Alejandro Davidovich-Fokina rutschte Gasquet gleich direkt ins Achtelfinale. Für Pouille ging es nicht mehr weiter: Er unterlag Lokalmatador Nuno Borges in drei Durchgängen.

Thiem führt im Head-to-Head

Gasquet hat in dieser Spielzeit exakt einen Matchsieg auf der ATP-Tour gefeiert. Und das war kein schlechter: Zum Auftakt in Doha gewann er gegen den immer stärker werdenden Alexander Shevchenko, ehe in Runde zwei gegen Andrey Rublev Schluss war.

Nun geht es also voraussichtlich morgen gegen Dominic Thiem. Zu Beginn dessen Karriere wusste sich Gasquet stets zu helfen, gewann die ersten beiden Partien 2015 in Basel und 2017 Wien. Seitdem haben sich die beiden dreimal getroffen, jeweils mit dem besseren Ende für Thiem: 2019 in Peking, 2022 in Metz und vor knapp einem Jahr in Monte-Carlo.

Gasquet schon mit Bronze

Damals war Dominic Thiem frisch vereint mit Benjamin Ebrahimzadeh ins Fürstentum gereist, gewann sicher mit 6:1 und 6:4. Der nächste Gegner - Holger Rune - erwies sich dann als zu stark. Rune ist indes in Estoril nicht am Start. Und der standesgemäße Viertelfinalgegner hat sich mit Miomir Kecmanovic (gegen Roberto Bautista-Agut) auch schon verabschiedet.

In Sachen Olympia würde Dominic Thiem Neuland betreten: 2012 und 2016 hat er freiwillig verzichtet, im Jahr 2021 kam, sollte der Wunsch zu spielen bestanden haben, die schwerwiegende Handgelenksverletzung dazwischen. Richard Gasquet hat 2012 in London aufgeschlagen, dort in Runde zwei gegen Marcos Bagdhatis verloren. Auch kein ausführliches (Einzel-)Resümee. Im Doppel hat Gasuqte in Wimbledon vor nunmehr fast zwölf Jahren gemeinsam mit Julien Benneteau Bronze geholt. Umso verständlicher wäre es, wenn Gasquet in dieser Saison an zwei wichtigen Turnieren am Bois de Boulogne teilnehmen würde.