ATP Estoril live: Dominic Thiem vs. Ben Shelton im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft im Achtelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Estoril auf Ben Shelton. Das Match gibt es ab ca. 14:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.04.2023, 22:01 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© GEPA Pictures/Getty Images Dominic Thiem trifft in Estoril auf Ben Shelton

Der frühe Donnerstagnachmittag steht im Zeichen der österreichischen Tennisprofis: zunächst trifft Jurij Rodionov auf Miomir Kecmanovic, danach muss sich Dominic Thiem mit Ben Shelton messen. Es wird die erste Begegnung Thiems mit dem US-Amerikaner werden.

Der wiederum feiert in Estoril seine Premiere: Der Auftritt in Portugal ist der erste überhaupt außerhalb der USA. Das hat in Runde eins gegen Constant Lestienne schon ganz gut funktioniert. Dominic Thiem dagegen musste sich gegen Sebastian Ofner einigermaßen quälen.

Thiem vs. Shelton - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Ben Shelton gibt es ab ca. 14:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Estoril