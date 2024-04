ATP Estoril live: Dominic Thiem vs. Maximilian Marterer im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft in der ersten Runde des ATP-World-Tour-250-Turniers in Estoril auf Maximilian Marterer. Das Match gibt es ca. 13:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.04.2024, 14:37 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Gleich kann es losgehen... ... denn Roberto Bautista Agut benötigte gegen Gegner Kecmanovic zwei Sätze für den Einzug in die zweite Runde. Herzlich Willkommen... ... zum Erstrundenmatch zwischen Dominic Thiem und Maximilian Marterer. Roberto Bautista Agut und Miomir Kecmanovic befinden sich aktuell noch im ersten Satz. Es ist also noch etwas Zeit bis es hier losgeht.

© Getty Images Dominic Thiem trifft in der ersten Runde von Estoril auf Maximilian Marterer

Dominic Thiem steigt nach zwei missglückten Auftritten bei Challenger-Turnieren in Szekesfehervar und Zadar mit dem ATP-World-Tour-250-Turnier in Estoril in die europäische Sandplatz-Saison ein. Erstrundengegner des Österreichers ist der Deutsche Maximilian Marterer.

Die beiden sind bislang zweimal auf ATP-Tour-Ebene aneinandergeraten. Gewonnen hat jeweils der Lichtenwörther - einmal auf Rasen in Halle, das andere Mal auf Sand in Buenos Aires.

Thiem vs. Marterer - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominic Thiem und Maximilian Marterer gibt es ab ca. 13:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Estoril