ATP Estoril: Nichts zu holen für Daniel Altmaier

Daniel Altmaier ist in der ersten Runde des ATP-Tour-250-Turniers in Estoril am Spanier Pedro Martinez gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.04.2024, 14:02 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier ist in Estoril ausgeschieden

Das war nur ein kurzer Auftritt von Daniel Altmaier beim ATP-Tour-250-Turnier in Estoril. Der deutsche Davis-Cup-Spieler musste sich mit einem 4:6 und 2:6 gegen den Spanier Pedro Martinez schon in Runde eins verabschieden.

Dominik Koepfer., der zweite Deutsche im Feld, spielt aktuell gegen den spanischen Qualifikanten Pablo Llamas Ruiz.

