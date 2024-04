ATP Estoril: Ruud lässt Fucsovics keine Chance

Casper Ruud hat beim ATP-250er-Turnier in Estoril gegen Marton Fucsovics 6:3, 6:2 gewonnen und steht damit im Halbfinale des Sandplatzturniers in Portugal.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 05.04.2024, 21:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Casper Ruud erreichte mit einem deutlichen Sieg das Halbfinale von Estoril.

Ganze 68 Minuten dauerte die Viertelfinalpartie zwischen Casper Ruud und Marton Fucsovics. Im vierten Spiel der Partie gelang dem Weltranglistenachten das erste Break. Ruud kontrollierte mit dem Vorsprung im Rücken die Partie problemlos und ließ seinem Kontrahenten vor allem bei eigenem Serve keine Chance, um den Rückstand zu egalisieren.

Im zweiten Satz lag Marton Fucsovics dann schnell 0:4 hinten. Casper Ruud hielt die Konzentration weiterhin hoch und brillierte weiterhin auf seinem Lieblingsuntergrund Sand. So sollte auch im zweiten Satz keine Spannung mehr aufkommen. Mit dem zweiten Matchball beendete der 25-Jährige die Partie.

Casper Ruud Titelverteidiger in Estoril

Im Halbfinale trifft Casper Ruud auf Pedro Martinez, der zuvor in zwei Sätzen Thiem-Bezwinger Richard gasquet bezwingen konnte. Der topgesetzte Norweger kann im portugiesischen Estoril seinen elften Titel auf der ATP Tour gewinnen. Nummer zehn holte Ruud vor genau zwölf Monaten an Ort und Stelle in Estoril.

Hier das Einzel-Tableau in Estoril