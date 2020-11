ATP Finals 2020: Alexander Zverev verliert auch in London gegen Daniil Medvedev

Alexander Zverev hat zum Auftakt der ATP Finals 2020 eine Niederlage hinnehmen müssen. Der Deutsche unterlag Daniil Medvedev mit 3:6 und 4:6. (Hier könnt ihr das Match in unserem Live-Ticker nachlesen).

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.11.2020, 22:57 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev musste sich Daniil Medvedev geschlagen geben

Nur acht Tage nach dem ATP-Masters-1000-Finale in Paris, das Daniil Medvedev in drei Sätzen für sich entschieden hatte, standen sich Alexander Zverev und der Russe im Rahmen der ATP Finals bereits wieder gegenüber. Wie auch schon in der französischen Hauptstadt erwischte der Deutsche einen guten Start und nahm Medvedev gleich dessen erstes Aufschlagspiel ab.

Medvedev schlug aber umgehend zurück und war danach der bessere Mann am Platz. Zwar fand auch Zverev im Laufe des ersten Durchgangs weitere Chancen vor, der Russe schaffte aber das nächste Break zum 4:2 und transportierte den ersten Satz anschließend mit 6:3 nachhause. Hauptausschlaggebend dafür war in erster Linie der schwache zweite Aufschlag des gebürtigen Hamburgers.

Zverev am Mittwoch gegen Schwartzman

Im zweiten Abschnitt brachten beide Spieler ihren Aufschlag zunächst souverän durch, ehe Medvedev beim Stand von 3:3 zuschlug und sich das vorentscheidende Break sicherte. Der Weltranglistenvierte spielte nun befreit auf, streute sogar ein "Underam-Serve" ein und sicherte sich nach 1:30 Stunden Spielzeit den 6:3 und 6:4-Sieg.

"Der Beginn war hochintensiv. Der zweite Satz war dann etwas normaler, weil wir beide schon etwas müde waren", meinte Medvedev nach seinem ersten Sieg bei den ATP Finals.

Zverev trifft am Mittwoch (ab 15:00 Uhr MEZ) nun auf Diego Schwartzman, der sich in der Day-Session gegen Novak Djokovic nur fünf Spiele gesichert hatte. Medvedev bekommt es indes mit dem serbischen Weltranglistenersten zu tun.

