ATP Finals 2020 London: Alle Infos, TV, Auslosung, Preisgeld

Am Sonntag, 15. November, starten in der Londoner O2 Arena die ATP Finals 2020. Hier findet Ihr alle Informationen zum Saisonabschluss der Männer.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.11.2020, 11:31 Uhr

© Getty Images Ballkinder werden auch 2020 in der O2 Arena an der Arbeit sein

Wer ist am Start?

Qualifiziert sind die besten acht Spieler des Jahres: Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev und die beiden Debütanten Andrey Rublev und Diego Schwartzman. Als Titelverteidiger geht Tsitsipas ins Rennen, der 2019 im Endspiel Dominic Thiem in drei Sätzen besiegen konnte.

Und auch die besten acht Doppelpaare 2020 schlagen in London auf. Mit dabei sind, wie schon im Vorjahr, die nunmehr zweimaligen French-Open-Champions Kevin Krawietz und Andreas Mies.

Wo kann man die Finals im TV und Livestream sehen?

Sky überträgt alle Matches, Einzel und Doppel, der ATP Finals 2020 im TV und Livestream auf SkyGo. Übertragungsbeginn der Day Session ist 13 Uhr, die Night Session startet um 19 Uhr.

Wo wird gespielt?

Das Saisonabschlussturnier wird letztmals in der Londoner O2 Arena ausgetragen. Die Premiere gab es in der britischen Hauptstadt 2009. Ab 2021 treffen sich die männlichen Tennisprofis zur inoffiziellen Weltmeisterschaft in Turin. Das Turnier findet in diesem Jahr aufgrund der Corona Pandemie ohne Zuschauer statt.

Wie ist die Auslosung verlaufen?

Die Auslosung findet am Donnerstag, 12. November, um 17:45 Uhr MEZ statt.

Wie viel Preisgeld gibt es zu gewinnen?

Die Preisgeld-Verteilung im Einzel bei den ATP Finals 2020 sieht wie folgt aus:

Ersatzspieler 73.000.- Euro Startgeld Fixstarter 153.000.- Euro Matchsieg Gruppenphase 153.000.- Euro Matchsieg Halbfinale 402.000.- Euro Sieg Finale 550.000.- Euro Ungeschlagener Champion 1.564.000.- Euro

Wer hat das Turnier in den vergangenen Jahren gewonnen?

Hier die Sieger der ATP Finals seit 2009

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2019 Stefanos Tsitsipas Dominic Thiem 6:7 (6), 6:2, 7:6 (4) 2018 Alexander Zverev Novak Djokovic 6:4, 6:3 2017 Grigor Dimitrov David Goffin 7:5, 4:6, 6:3 2016 Andy Murray Novak Djokovic 6:3, 6:4 2015 Novak Djokovic Roger Federer 6:3, 6:4 2014 Novak Djokovic Roger Federer kampflos 2013 Novak Djokovic Rafael Nadal 6:3, 6:4 2012 Novak Djokovic Roger Federer 7:6 (6), 7:5 2011 Roger Federer Jo-Wilfried Tsonga 6:3, 6:7 (6), 6:3 2010 Roger Federer Rafael Nadal 6:3, 3:6. 6:1 2009 Nikolay Davydenko Juan Martin del Potro 6:3, 6:4