ATP Finals 2020: Dominic Thiem verliert gegen Andrey Rublev

Dominic Thiem hat sein drittes Gruppenmatch bei den ATP Finals 2020 in der Londoner O2 Arena mit 2:6 und 5:7 gegen Andrey Rublev verloren. Der Halbfinal-Einzug des Österreichers stand allerdings schon vor der Partie fest. (Hier könnt ihr den Live-Ticker der Partie nachlesen).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.11.2020, 16:51 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem am Donnerstag in London

25 Minuten waren gespielt, da stand auf der Anzeigetafel in der O2 Arena in London ein 6:2 zugunsten von Andrey Rublev. Beeindruckend dabei: Der Russe, 2020 fünfmaliger Turnier-Sieger auf der ATP-Tour, hatte zu diesem Zeitpunkt elf direkte Punkte erzielt. Und keinen einzigen leichten Fehler begangen. Thiem war jedenfalls überhaupt nicht in das Match gekommen, verlor seine ersten beiden Aufschlagspiele. Und auch Durchgang zwei ging nicht wesentlich besser los: Rublev holte sich das frühe Break zum 2:1.

Rublev, der in seinem Treffen mit Stefanos Tsitsipas einen Matchball mit einem Doppelfehler vergeben hatte, servierte im ersten Donnerstag-Match wie aus einem Guss. Bis zum achten Spiel des zweiten Satzes. Da ließ der Russe zwei Spielbälle liegen, schenkte Thiem den Ausgleich regelrecht. Der aber ließ sich nicht lumpen, gab den Gefallen bei 5:5 zurück, sein Aufschlagspiel nach einem 40:0 noch ab. Rublev behielt diesmal die Nerven, machte seinen ersten Sieg bei den ATP Finals überhaupt nach einer Spielzeit von 74 Minuten klar.

Am Ende standen 26 Gewinnschläge bei Rublev zu Buche, 16 bei Thiem. Die unerzwungenen Fehler gingen mit 9:15 ebenfalls zugunsten Rublevs aus.

Nadal gegen Tsitsipas um das Halbfinale

Für Thiem hat die Niederlage für das Turnier in London keine Konsequenzen. Außer, dass sich der Weltranglisten-Dritte 200 Punkte für die ATP-Charts und ein zusätzliches Preisgeld in Höhe von 153.000.- US Dollar entgehen hat lassen. Den Einzug in das Halbfinale am Samstag hatte Thiem schon mit seinen Erfolgen gegen Stefanos Tsitsipas und Rafael Nadal sichergestellt.

Genau zwischen diesen beiden Spielern entscheidet sich heute ab 21 Uhr, wer Thiem in die Vorschlussrunde nachfolgt. Und wer damit auf Daniil Medvedev trifft. Thiems Chance, erstmals auf den zweiten Platz der Weltrangliste vorzustoßen, ist mit der Pleite gegen Rublev allerdings dahin.

