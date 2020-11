ATP Finals 2020: Jürgen Melzer und Edouard Roger-Vasselin verlieren Auftaktmatch gegen Mate Pavic und Bruno Soares

Jürgen Melzer und Edouard Roger-Vasselin sind mit einer Niederlage in die ATP Finals 2020 gestartet. Die beiden verloren ihr Auftaktmatch in London gegen Mate Pavic und Bruno Soares mit 7:6 (6), 1:6 und 4:10.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.11.2020, 20:37 Uhr

Jürgen Melzer und Edouard Roger-Vasselin verloren ihr erstes Match in London

Erst in letzter Minute hatten Jürgen Melzer und Edouard Roger-Vasselin mit dem Finaleinzug in Sofia ihr Ticket für die ATP Finals in London gelöst. In der britischen Hauptstadt sollte zu Beginn gleich die größtmögliche Herausforderung warten, mit Mate Pavic und Bruno Soares trafen Melzer/Roger-Vasselin zum Auftakt auf die Weltranglistenersten.

Ein Klassenunterschied war zu Beginn allerdings nicht zu erkennen, Melzer und Roger-Vasselin hielten mit den Topgesetzten gut mit und schickten den ersten Satz in einen Tiebreak. In diesem verspielten der Österreicher und der Franzose zunächst zweimal ein Minibreak, ab 5:6 zeigte aber insbesondere Melzer seine große Klasse. Der 39-Jährige, der nach den Australian Open seine aktive Karriere beenden wird, spielte drei sensationelle Punkte en suite und verhalf seinem Team somit zum Satzgewinn.

Match-Tiebreak entscheidet

Pavic und Soares ließen sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen, schafften im zweiten Durchgang zwei schnelle Breaks und gingen mit 5:0 in Führung. Wenig später hatten der Kroate und sein brasilianischer Partner Abschnitt Nummer zwei mit 6:1 für sich entschieden.

So musste ein Match-Tiebreak die Entscheidung bringen. In diesem gelang Melzer/Roger-Vasselin zwar das erste Minibreak, Pavic/Soares antworteten aber im Stile echter Champions und erspielten sich einen 7:3-Vorsprung. Diesen gaben die beiden nicht mehr her, am Ende stand ein 6:7 (6), 6:1 und 10:4-Erfolg für die Topgesetzten zu Buche.

Melzer/Roger-Vasselin treffen am Mittwoch nun auf John Peers und Michael Venus. Die beiden hatten in der Day-Session gegen Marcel Granollers und Horacio Zeballos mit 6:7 (2) und 5:7 verloren.

ATP Finals 2020 London: Alle Infos, TV, Auslosung, Preisgeld