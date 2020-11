ATP Finals 2020 live: Alexander Zverev vs. Novak Djokovic im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft bei den ATP Finals am Mittwoch in seinem dritten Gruppenmatch auf Novak Djokovic - ab 15 Uhr live im TV und Livestream auf Sky und Sky Go sowie im Liveticker bei uns!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.11.2020, 19:19 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic und Alexander Zverev kämpfen im direkten Duell um den Aufstieg

Die Ausgangslage vor dem Gruppenspiel zwischen Alexander Zverev und Novak Djokovic ist klar: Der Sieger steigt ins Halbfinale auf, der Verlierer muss die Heimreise antreten. Zur Belohnung wartet in der Vorschlussrunde der österreichische Vorjahresfinalist Dominic Thiem.

Djokovic führt im Head to Head gegen Zverev mit 3:2, auch in London trafen die beiden bereits zweimal aufeinander. 2018 setzte sich der Serbe zunächst in der Gruppenphase durch, nur um wenige Tage später im Endspiel den Kürzeren zu ziehen.

Wo wird Zverev gegen Djokovic übertragen?

Das Spiel zwischen Alexander Zverev und Novak Djokovic ist für 15 Uhr MEZ angesetzt. Im TV überträgt Sky, via Livestream Sky und Sky Go. Und im Liveticker seid ihr bei uns dabei!