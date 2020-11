ATP Finals 2020 live: Dominic Thiem vs. Novak Djokovic im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem und Novak Djokovic bestreiten das erste Halbfinale bei den ATP Finals 2020 in London. Das Match gibt es live im TV und Livestream ab 15 Uhr bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.11.2020, 17:38 Uhr

© Getty Images Kann Dominic Thiem die Nummer eins stoppen?

Es wird das zwölfte Match zwischen Dominic Thiem und Novak Djokovic werden, der serbische Branchenprimus hat die Nase mit 7:4-Siegen vorne. 2020 haben sich die beiden nur einmal getroffen: Gleich zu Beginn des Jahres kam Djokovic im Finale der Australian open nach einem 1:2-Satzrückstand zurück und holte sich seinen 17. Major-Titel.

In London konnte sich Thiem mit den beiden Auftakterfolgen gegen Rafael Nadal und Daniil Medvedev schnell für das Halbfinale qualifizieren, Djokovic musste in ein Entscheidungsmatch mit Alexander Zverev, das er in zwei Sätzen gewann.

Thiem vs. Djokovic - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Novak Djokovic gibt es live im TV und Livestream ab 15 Uhr bei Sky und SkyGo.