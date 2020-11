ATP Finals 2020 live: Dominic Thiem vs. Rafael Nadal im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft in seiner zweiten Partie bei den ATP Finals 2020 auf Rafael Nadal. Das Match gibt es live im TV und Livestream ab 15 Uhr bei Sky und SkyGo und in unserem Live-Ticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.11.2020, 14:31 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem trifft im zweiten Gruppenspiel auf Rafael Nadal

Wie auch schon im vergangenen Jahr gelang Dominic Thiem in seiner Auftaktbegegnung bei den ATP Finals ein Sieg. Vor rund einem Jahr hatte sich der Österreicher in zwei Sätzen gegen Roger Federer behauptet, 2020 setzte sich Thiem in drei engen Durchgängen gegen Stefanos Tsitsipas durch.

Im zweiten Gruppenmatch bekommt es Thiem nun mit Rafael Nadal, der seinerseits Andrey Rublev zum Auftakt keine Chance ließ, zu tun. In London spielten die beiden noch nie gegeneinander, das letzte Aufeinandertreffen der beiden darf den österreichischen Fans allerdings Hoffnung geben: Zu Jahresbeginn gewann Thiem im Viertelfinale der Australian Open in vier Sätzen. Insgesamt führt Nadal im Head to Head dennoch mit 9:5.

Thiem vs. Nadal - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Rafael Nadal gibt es ab 15 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und SkyGo sowie in unserem Live-Ticker.