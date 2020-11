ATP Finals 2020 live: Novak Djokovic vs. Diego Schwartzman im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft zum Auftakt der ATP Finals 2020 in London auf Diego Schwartzman. Das Match gibt es live im TV und Livestream ab 15 Uhr bei Sky und SkyGo und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.11.2020, 15:01 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic eröffnet am Montag gegen Diego Schwartzman

Djokovic geht als klarer Favorit in die Begegnung gegen den London-Debütanten Schwartzman. Der Branchenprimus hat alle fünf Partien gegen den Argentinier gewonnen, zuletzt im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom.

Djokovic hat am Montag den Pokal für das Erreichen der Nummer eins am Jahresende in Empfang genommen, das er mit seinem Einzug in das Viertelfinale in Wien vor ein paar Wochen sichergestellt hatte.

Djokovic vs. Tsitsipas - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Novak Djokovic und Diego Schwartzman gibt es live im TV und Livestream ab 15 Uhr bei Sky und SkyGo.