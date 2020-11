ATP Finals 2020 live: Rafael Nadal vs. Andrey Rublev im TV, Livestream und Liveticker

Rafael Nadal startet gegen Andrey Rublev in die diesjährigen Nitto-ATP-Finals in London. Das Match könnt ihr ab 21.00 Uhr live hier im Matchtracker oder bei Sky im TV mitverfolgen.

Rafael Nadal eröffnet in London bei den ATP Finals gegen Andrey Rublev

Rafael Nadal startet am heutigen Sonntag einen weiteren Anlauf, bei den Nitto-ATP-Finals in London seinen ersten Titel zu gewinnen. Diese Mission beginnt für den Spanier gegen Andrey Rublev, gegen einen der formstärksten Spieler auf der ATP-Tour. Der Russe konnte zuletzt eine beeindruckende Siegesserie starten, hat seit dem Restart der ATP-Tour überhaupt nur vier Niederlagen hinnehmen müssen.

Rafael Nadal hingegen musste nur drei Spiele verloren geben, hat aber auch weitaus weniger Matches als der 23-jährige Rublev bestritten. Der Spanier gönnte sich nach seinem 13. Titel am Bois de Bolougne bei den French Open eine Auszeit, bereitete sich akribisch auf den Saisonabschluss bei den Events in Paris-Bercy und eben in London vor. Beim ATP-Masters-1000-Event in der französischen Haupstadt scheiterte der Spanier zuletzt im Halbfinale.

Während sich der 20-fache Grand-Slam-Champion outdoor und auf anderen Untergründen weitaus wohler fühlt, ist ein Hallen-Event auf Hartplatz perfekt auf das offensive, wuchtige Spiel Rublevs zugeschnitten. Weltrangliste und Head-to-Head sprechen unterdessen aber für einen Sieg des Mallorquiners, der das bislang einzige Duell der beiden für sich entscheiden konnte. Bei den US Open 2017 nämlich, als er dem Russen überhaupt nur fünf Spielgewinne ließ.

Nadal vs. Rublev - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Rafael Nadal und Andrey Rublev ist für 21:00 Uhr MEZ angesetzt und wird live bei Sky übertragen. Außerdem könnt ihr das Auftaktmatch des Weltranglisten-Zweiten hier im Matchtracker verfolgen.