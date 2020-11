ATP Finals 2020 live: Rafael Nadal vs. Stefanos Tsitsipas im TV, Livestream und Liveticker

Rafael Nadal und Stefanos Tsitsipas machen sich im letzten Gruppenspiel bei den Nitto-ATP-Finals untereinander einen Platz unter den letzten Vier beim Saisonfinale aus. Das Match gibt es live im TV und Stream bei Sky zu sehen und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.11.2020, 19:16 Uhr

Stefanos Tsitsipas und Rafael Nadal spielen um einen Platz im Halbfinale der Nitto-ATP-Finals

Großes Endspiel in der Gruppe "London 2020": Rafael Nadal und Stefanos Tsitsipas matchen sich am heutigen Donnerstagabend um einen Platz in der Vorschlussrunde bei den diesjährigen Nitto-ATP-Finals, matchen sich um ein Duell mit Daniil Medvdev, welcher am gestrigen Mittwoch Gruppenplatz eins mit einem Sieg über Novak Djokovic fixieren konnte. Nachdem Dominic Thiem sowohl Tsitsipas als auch Nadal besiegen konnte, steht er hingegen in dieser Gruppe als Sieger fest.

Angesichts der starken Performance, die Nadal bei seiner hauchdünnen Niederlage gegen Thiem hingelegt hatte, gilt der Spanier wohl als leichter Favorit, wenngleich die Indoor-Halle alles andere als seinen Lieblingsbelag darstellt. Auch die Weltrangliste und das Head-to-Head sprechen für den Spanier, der auf Platz zwei rangiert und fünf der bisherigen sechs Duelle mit dem Griechen für sich entscheiden konnte. Letzteres davon bei den Nitto-ATP-Finals im Vorjahr.

Nadal vs. Tsitsipas - wo es einen Livestream gibt

Das Spiel zwischen Rafael Nadal und Stefanos Tsitsipas ist für 21:00 Uhr MEZ angesetzt und gibt es live bei Sky im TV und im Stream bei SkyGo und bei TennisTV zu sehen. Außerdem könnt ihr das Gruppenspiel hier im Matchtracker mitverfolgen.