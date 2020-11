ATP Finals 2020: Schon die Auslosung verspricht Hochspannung

Bereits am Donnerstag blickt die gesamte Tenniswelt vereint nach London: Die Auslosung für die ATP Finals steht an.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.11.2020, 00:46 Uhr

© Getty Images In welche Gruppe kommen Dominic Thiem und Alexander Zverev?

Fast schon traditionell stellen die Auslosungen für sämtliche Turniere stets das erste große Highlight einer Turnierwoche dar. Bei den ATP Finals kommt diesem Teil des Vorprogramms vielleicht eine noch wichtigere Rolle zu, findet das Jahraschschlussfinale ja zunächst im einzigartigen Gruppenmodus statt.

Die Gruppen im Einzel tragen in diesem Jahr besonders klangvolle Namen. Da gibt es einerseits die "Gruppe Tokio 1970" in Anlehnung an die ersten ATP Finals der Geschichte, andererseits die "Gruppe London 2020" - selbstverständlich eine Hommage an das vorerst letzte Jahresabschlussfinale in der britischen Hauptstadt. Ab 2021 wird bekanntermaßen in Turin gespielt.

Schwartzman wünscht sich Nadal, Thiem und Tsitsipas

Wer in welcher Gruppe spielt, wird sich bei der Auslosung am Donnerstag um 17:45 Uhr MEZ weisen. Fix ist derzeit nur, dass Novak Djokovic "Tokio 1970" anführen wird, Rafael Nadal "London 2020". Danach werden jeweils die beiden besten nachkommenden Spieler zu den derzeit zwei besten Profis dazugelost.

Für dieses Jahr ergaben sich nach der verletzungsbedingten Absage Roger Federers folgende Paare: Dominic Thiem und Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas und Alexander Zverev sowie Andrey Rublev und Diego Schwartzman. Der Argentinier wünschte sich vor der Auslosung übrigens Nadal, Thiem und Tsitsipas als Gruppengegner - eine Konstellation, mit der wohl auch jeder österreichische Tennisfan zufrieden wäre.