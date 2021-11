ATP Finals 2021: Kein Traum in Blau - und ein weißer Ritter

Die Farbpalette der Trikots der Einzelspieler bei den ATP Finals in Turin ist eher nicht so breit angelegt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.11.2021, 06:24 Uhr

© Getty Images Immerhin: Das Schweißband leuchtet weiß. Und die Bälle sind ja auch noch gelb.

In seiner frühen Phase hat der große Otto Waalkes bei seinen Live-Auftritten gerne mal eine schneeweiße Fahne gehisst. Und diese als ostfrische Nationalflagge verkauft: „Weißer Adler auf weißem Grund“. Diese Idee scheinen die Ausrüsterfirmen der Teilnehmer der ATP Finals in Turin zum Großteil aufgegriffen zu haben: Denn die meisten haben ihre Spieler im blau gehaltenen Ambiente ebenso gekleidet. Für die Fotografen, die vom Kontrast der Trikots zur Umgebung leben, der blanke Horror.

Besonders spannend haben es dabei Lacoste mit Daniil Medvedev und Adidas mit Alexander Zverev gemacht: Die beiden Spitzenkräfte der Gruppe B gehen in sehr dunklem Blau in den Saisonabschluss der ATP-Tour. Immerhin: Medvedev in weißen Shorts.

Tsitsipas in Weiß

Etwas leichter hat man es bei Lotto (Matteo Berrettini), Yonex (Casper Ruud und Hubert Hurkacz) angelegt. Die drei Recken tragen hellblau. Bei Berrettini wird es ja eher nicht weitergehen, mal schauen, was der potenzielle Ersatzmann Jannik Sinner in Nike zu bieten hat.

Fast schon erfrischend also der Auftritt von Novak Djokovic, der, ebenfalls in Lacoste, mit einer weißen Schulterpartie aufwarten kann. Diese habt sich dann doch einigermaßen deutlich vom in Blau gehaltenen Zuschauerraum ab. Und am Ende ist dann doch noch ein weißer Ritter in die Arena in Turin eingeritten: Stefanos Tsitsipas, der in einem Adidas-T-Shirt sehr viel noble Blässe mit auf den Court gebracht hat. Allerdings: Gegen den natürlich mit blauem Nike-Shirt spielenden Andrey Rublev blieb der Grieche chancenlos.