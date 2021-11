ATP Finals 2021: Knappe Head-to-Heads - und eine Premiere

Novak Djokovic geht als Favorit in die ATP Finals 2021 in Turin. Blickt man auf die Bilanzen der übrigen Spieler untereinander, zeichnet sich ein enges Rennen ab.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.11.2021, 14:42 Uhr

© Gwtty Images Andrey Rublev trifft erstmals auf Novak Djokovic

Daniil Medvedev hat es bei seiner Pressekonferenz beim Media Day vor Beginn der ATP Finals auf den Punkt gebracht: Matches gegen die anderen großen Spieler ergeben sich naturgemäß nur, wenn die Topgesetzten bei den Turnieren weit kommen. Gegen Alexander Zverev etwa hat Medvedev im gesamten Jahr 2021 nur zwei Mal gespielt (beim ATP Cup und Paris-Bercy), gegen Matteo Berrettini gar nur ein Mal (beim ATP Cup).

Die ATP Finals in Turin mit Zverev, Djokovic und Co. könnt ihr mit Sky Ticket live streamen. Täglich ab 13 Uhr!

Was übrigens auch ein Zeugnis der Großartigkeit von Novak Djokovic und Rafael Nadal ist: Die beiden Legenden standen sich bislang bei 58 Gelegenheiten auf der ATP-Tour gegenüber - und in den meisten Fällen im Halbfinale oder im Endspiel.

Zverev mit guter Bilanz gegen seine Gruppengegner

Blickt man auf die Matchups in der Gruppenphase der ATP Finals, dann sind in Gruppe A acht Partien schon das Höchste der Gefühle: Novak Djokovic hat gegen Stefanos Tsitsipas sechs Siege eingefahren, zweimal ging der Grieche als Sieger vom Court. Tsitsipas gegen Rublev, auch das gab es schon sieben Mal auf der Tour (Stefanos führt mit 4:3). Erstaunlich aber: In Gruppe A wird es im Laufe der Tage von Turin zum allerersten Aufeinandertreffen von Andrey Rublev mit Novak Djokovic kommen. Er habe nichts zu verlieren, erklärte Rublev am Freitag. Und dass es Zeit werde, dass man sich endlich treffe.

Alexander Zverev mag in die - aufgrund des dem Vernehmen nach schnellen Hallenbodens in Turin - etwas schwierigere Gruppe gelost worden sein. Geht es nach den einzelnen Bilanzen, darf die deutsche Nummer eins aber zuversichtlich in seinen Saisonabschluss gehen. Gegen Daniil Medvedev steht es 5:5, sowohl gegen Matteo Berrettini als auch gegen Hubert Hurkacz liegt Zverev vorne.

So sehen die Head-to-Head-Bilanzen der Turin-Teilnehmer aus:

Gruppe A Djokovic Tsitsipas Rublev Ruud Djokovic x 6:2 0:0 1:0 Tsitsipas 2:6 x 4:3 1:1 Rublev 0:0 3:4 x 4:0 Ruud 0:1 1:1 0:4 x

Gruppe B Medvedev Zverev Berrettini Hurkacz Medvedev x 5:5 2:0 1:1 Zverev 5:5 x 3:1 1:0 Berrettini 0:2 1:3 x 1:1 Hurkacz 1:1 0:1 1:1 x