2021 war für Alexander Zverev das bisher erfolgreichste Jahr seiner Karriere. Das Highlight war natürlich der Olympiasieg in Tokio, zudem konnte der 24-Jährige noch zwei Masters-Events und zwei weitere ATP-Turniere gewinnen und zwei Grand-Slam-Halbfinals erreichen. Erst vor drei Wochen siegte der Hamburger beim 500er-Event in Wien, ehe er in der Folgewoche in Paris im Halbfinale an seinem heutigen Gegner Medvedev scheiterte. Zum Auftakt der Finals präsentierte sich Zverev in guter Form und gewann im Duell mit Matteo Berrettini einen hochklassigen ersten Satz im Tiebreak, ehe der Italiener verletzungsbedingt aufgeben musste.