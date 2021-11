ATP Finals 2021: Ram und Salisbury sowie Herbert & Mahut feiern Auftaktsiege

Joe Salisbury und Rajeev Ram starteten am Montag mit einem souveränen Zwei-Satz-Erfolg gegen Bruno Soares und Jamie Murray in die Nitto-ATP-Finals 2021. Am Abend machten ihnen Pierre-Hughes Herbert und Nicolas Mahut dieses Kunststück nach.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 15.11.2021, 20:15 Uhr

Rajeev Ram und Joe Salisbury feierten in Turin einen überzeugenden Auftaktsieg

Einen Start nach Maß in ihr erstes Gruppenspiel bei den Nitto-ATP-Finals in Turin legten Rajeev Ram und Joe Salisbury hin. Das britisch-amerikanische Duo dominierte Satz eins gegen Bruno Soares und Jamie Murray nahezu nach Belieben und stellte mit 6:1 auf 1:0-Sätze. Zwar gestaltete sich Durchgang zwei weitaus enger, am Ende bewiesen Ram/Salisbury aber die besseren Nerven und machten mit 6:1 und 7:6 (5) den Auftakterfolg perfekt.

Ebenfalls mit einem Sieg ins Turnier gestartet ist das französische Duo Pierre-Hughes Herbert und Nicolas Mahut. Im Duell mit den beiden Kolumbianern Juan Sebastan Cabal und Robert Farah hatten die beiden in den entscheidenden Momenten die besseren Antworten parat. In Satz eins setzten sich Herbert/Mahut im Tiebreak mit 7:1 durch, in Satz zwei sorgte ein spätes Break zum 5:4 für die Entscheidung.