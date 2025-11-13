ATP Finals: Alcaraz erreicht Halbfinale und sichert sich die Nummer eins

Mit einem 6:4 und 6:1 gegen Lorenzo Musetti hat Carlos Alcaraz das Halbfinale der ATP Finals in Turin erreicht. Und wird als Nummer eins der Welt überwintern.



von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.11.2025, 22:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz wird als Nummer eins überwintern

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Ja, auch im Tennissport gibt es Elfmeter. Ohne Tormann. Einen ebensolchen hatte Carlos Alcaraz beim ersten Satzball gegen Lorenzo Musetti beim Stand von 5:4 im letzten Match der Gruppe Jimmy Connors in Turin. Alcaraz hatte sich Musetti wunderbar hergerichtet, musste lediglich eine Vorhand von der T-Line vorbei am Italiener ins Feld spielen. Und legte die Kugel ins Netz. Was nicht nur Musetti wieder Hoffnung gab. Sondern auch den Fans, die den all jenen, die die Davis-Cup-Finalrunde in Bologna begleiten werden, schon mal eine ziemlich heftige Vorlage gaben.

Aber gut: Carlos Alcaraz blieb halt einfach dran, gewann den ersten Durchgang dann doch mit 6:4.

Vor den ATP Finals war ja klar: gewinnt Alcaraz drei Matches in Turin, dann ist ihm die Nummer eins am Jahresende nicht mehr zu nehmen. Egal, was Jannik Sinner so veranstaltet. Die Auslosung war da für den Schützling von Juan Carlos Ferrero nicht unglücklich verlaufen. Denn sowohl gegen Taylor Fritz wie auch gegen Alex de Minaur und eben Lorenzo Musetti waren die Head-to-Heads deutlich positiv.

Alcaraz gegen Zverev oder Auger-Aliassime

Natürlich ließ Musetti am Donnerstagabend nicht locker. Schließlich hatte de Minaur mit seinem Erfolg gegen Fritz die Steilvorlage geliefert, dass der Lokalmatador mit einem Sieg gegen Carlos Alcaraz als Gruppensieger in die Vorschlussrunde einziehen würde. Aber dazu fehlten Musetti nach den anstrengenden Tagen von Athen, wo er erst im Endspiel am Samstag gegen Novak Djokovic verloren hatte, und der Monsterpartie gegen Alex de Minaur auch die Körner. Die logische Folge: Das Break für Alcaraz zum 3:1.

Aber wie das manchmal hat so ist mit Alcaraz: Er lässt seine Gegner wie aus dem Nichts auch wieder mitspielen. Nachdem Musetti aber ein 15:40 im fünften Spiel nicht nutzen konnte, war die Spannung raus aus dieser Partie. Auch wenn Carlo Alcaraz bei seinem ersten Matchball erneut einen Elfmeter vergab.

Nun kann sich der mittlerweile sechsmalige Grand-Slam-Champion morgen recht genüßlich zurücklehnen und abwarten, wer denn sein Halbfinalgegner am Samstag sein wird. Der wird nämlich in der Partie im direkten Duell zwischen Alexander Zverev und Félix Auger-Aliassime ermittelt. Das zweite Duell der Runde der letzten vier werden Jannik Sinner und Alex de Minaur bestreiten.



