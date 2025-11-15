ATP Finals: Alcaraz mit einer Gala ins Endspiel gegen Sinner

Carlos Alcaraz ist mit einem 6:2 und 6:4 gegen Félix Auger-Aliassime ins Endspiel der ATP Finals 2025 eingezogen. Dort geht es morgen gegen Jannik Sinner.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.11.2025, 22:16 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz in Turin 2025

Was für eine Vorstellung von Carlos Alcaraz! Der Spanier besiegte im zweiten Halbfinale bei den ATP Finals in Turin Félix Auger-Aliassime mit 6:2 und 6:4 und zog damit erstmals ins Finale der inoffiziellen ATP-Weltmeisterschaft ein. Dabei hatte auch der Kanadier gar keine schlechte Leistung gezeigt - aber vor allem im ersten Satz lieferte Alcaraz eine Gala, die auch Boris Becker und Andrea Petkovic als Kommentatoren begeisterte.

Und nun geht es also gegen den Titelverteidiger in Turin: Jannik Sinner. Im Head-to-Head führt Alcaraz mit 10:5-Siegen. Aber gerade in der Halle hat Sinner möglicherweise doch Vorteile. Der Südtiroler hatte seine Halbfinal-Partie am Samstag gegen Alex de Minaur mit 7:5 und 6:2 gewonnen. Es war der 30. Matcherfolg für Sinner in Folge in der Halle.

Alcaraz schlägt Sinner bei den US Open

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden fand ja beim Schaukampf in Saudi-Arabien statt, da war Carlos Alcaraz chancenlos. Das letzte wirklich wichtige Match gab es allerdings im Endspiel der US Open: Da konnte sich der Spanier in vier Sätzen behaupten.

Auf die ATP-Weltrangliste wird der Ausgang des morgigen Endspiels keine Rolle spielen. Denn Alcaraz hatte ja schon mit seinem Erfolg gegen Lorenzo Musetti am Donnerstag seinen Status als Nummer eins der Welt gefestigt. Aber natürlich würde der Schützling von Juan Carlos Ferrero gerne erstmals auch die Trophäe der ATP Finals mit nach Hause nehmen.