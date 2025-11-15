ATP Finals live: Carlos Alcaraz vs. Felix Auger-Aliassime im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Felix Auger-Aliassime treffen im Halbfinale der ATP Finals in Turin aufeinander. Das Match gibt es ab 20:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und TennisTV.com und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.11.2025, 14:23 Uhr

Die Gruppenphase der ATP Finals in Turin war ein wahres Schaulaufen der beiden aktuell besten Spieler der Welt. Wie Jannik Sinner als Nr. 2 im Ranking konnte auch der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz all seine drei Vorrundenspiele für sich entscheiden. Auf dem Weg zum Traumfinale steht dem Spanier nur noch Zverev-Bezwinger Felix Auger-Aliassime im Weg.

Die Bilanz im direkten Vergleich mit gerade einmal 4:3 für Alcaraz liest sich auf Seiten des Kanadiers eigentlich nicht so schlecht. Das Momentum liegt jedoch mit Siegen in den letzten vier Begegnungen eindeutig auf der Seite des sechsfachen Grand-Slam-Champions von der iberischen Halbinsel.

Alcaraz vs. Auger-Aliassime - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Felix Auger-Aliassime gibt es ab 20:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

