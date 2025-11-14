ATP-Finals Turin: FAA besiegt Zverev im direkten Duell ums Semifinale

Im direkten Duell um den Einzug ins Halbfinale der ATP-Finals in Turin besiegte der Kanadier Felix Auger-Aliassime den Hamburger Alexander Zverev im letzten Gruppenspiel in zwei Sätzen und fordert damit im Halbfinale den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz aus Spanien.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 14.11.2025, 23:04 Uhr

© Getty Images Mit einem Sieg gegen Alexander Zverev machte Felix Auger-Aliassime das Rennen um das letzte Halbfinal-Ticket in Turin.

Auch wenn die Vorrunde bei den ATP-Finals in Turin im Round-Robin-Modus ausgetragen wird, war die Ausgangslage für Alexander Zverev vor seinem letzten Gruppenspiel gegen Felix Auger-Aliassime in Form eines direkten K.o-Duells klar. Nachdem beide Spieler je eine Niederlage gegen Jannik Sinner und einen Sieg gegen Ben Shelton zu verzeichnen hatten, sollte der Sieger der direkten Begegnung dem Südtiroler ins Halbfinale folgen.

Nachdem beide Spieler zu Beginn souveräne Aufschlagspiele zeigten, war es Zverev, der bei Service seines Gegners eher am Drücker war. Dennoch konnte der Hamburger beim Stand von 2:2 und 4:4 jeweils eine Break-Möglichkeit aufgrund starker Aufschläge seines Gegenübers nicht nutzen. Als der deutsche Davis-Cup-Spieler nach verpasster Chance zum Verbleib im Satz servierte, sah er sich plötzlich drei laufenden Satzbällen für den Kanadier gegenüber. Zwar konnte der 28-jährige Zverev diese abwehren, gestattete aber seinem Gegner eine vierte Möglichkeit, welche dieser mit einem spektakulären Cross-Vorhand-Winner verwerten konnte.

Im zweiten Akt wechselte das Momentum regelmäßig hin und her in Form von Break-Chancen auf beiden Seiten. Dennoch konnten beide Spieler ihre Aufschlagspiele halten, weshalb der Tiebreak die Entscheidung bringen musste. Dort konnte Zverev ein frühes Mini-Break zwar noch einmal wettmachen, musste aber beim Stand von 4:5 beide Aufschläge abgeben und seinem Gegner nach etwas mehr als zwei Stunden sowohl zum 6:4, 7:6 (4)-Erfolg als auch zum Einzug ins Halbfinale gratulieren.

Somit fordert Auger-Aliassime im Halbfinale den spanischen Weltranglisten Carlos Alcaraz, während es der Südtiroler Jannik Sinner in der Runde der letzten Vier mit dem Australier Alex de Minaur zu tun bekommt.

