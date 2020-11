ATP Finals: Alexander Zverev schafft Pflichtsieg gegen Diego Schwartzman

Alexander Zverev hat sein zweites Match bei den ATP Finals 2020 gegen Diego Schwartzman mit 6:3, 4:6 und 6:3 gewonnen. Damit kann der Sieger von 2018 noch das Halbfinale in London erreichen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.11.2020, 17:52 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden

Das war ein deutlich härteres Stück Arbeit als noch vor ein paar Wochen in Köln. Damals hatte Alexander Zverev Diego Schwartzman im Endspiel des zweiten Turniers in der Lanxess Arena nur drei Spiele gelassen. In der Londoner O2 Arena schien es zunächst auch keinen Zweifel über den Sieger dieser Partie zu geben, nicht einmal, als Schwartzman im ersten Durchgang das erste Break des Matches gelang. Zverev ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, gewann den ersten Satz mit 6:3. Danach allerdings ließ die deutsche Nummer eins seinen Gegner immer besser ins Match kommen. Um am Ende dennoch mit 6:3 im dritten Satz zu reüssieren.

In den bisherigen vier Partien der beiden auf der ATP-Tour war Schwartzman zweimal als Sieger vom Court gegangen. Allerdings unter besonderen Umständen: 2014 in Kitzbühel herrschten beim ersten Aufeinandertreffen arg alpine Bedingungen, an denen Zverev keinen Gefallen fand. Und im vergangenen Jahr bei den US Open half der Deutsche mit 17 Doppelfehlern kräftig mit.

Zverev hält Medvedev die Daumen

Keines dieser Probleme kam in der Halle von London zu tragen, natürlich nicht. Zwar funktionierte der Aufschlag bei Alexander Zverev nicht perfekt, drei Doppelfehler sind aber allemal im Rahmen eines Best-of-Three-Matches. Zumal sich auch Schwartzman in dieser Kategorie mit deren drei verewigte. Dennoch machte es Zverev nach gewonnenem ersten Durchgang trotz eines frühen Breaks in Satz zwei noch einmal spannend, half mit mehreren Fehlern großzügig bei Schwartzmans Rebreak zum 3:3 mit.

Dass der Argentinier ein paar Ballwechsel später plötzlich zwei Satzbälle vorfand, hatte er wohl selbst nicht erwartet. Den ersten wehrte der Favorit mit einem Ass ab, beim zweiten segelte eine Vorhand knapp ins Aus. In der Entscheidung legte Zverev dann im fünften Spiel mit einem Break vor - weil er offensiver spielte, sich auch besser bewegte als in vielen Phasen des Matches. Auch wenn Zverev zwei Chancen zum Doppelbreak zum 5:2 ausließ, ging er nach 2:12 Stunden Spielzeit doch noch als Sieger vom Platz.

Im zweiten Spiel des Tages wird Zverev nun wohl Daniil Medvedev die Daumen halten. Sollte sich der Russe nämlich gegen Novak Djokovic durchsetzen, dann kommt es am Freitag zu einem echten Finale mit dem Weltranglisten-Ersten. Gewinnt Djokovic, hat Zverev dennoch noch eine Chance. Dann allerdings müsste kämen die Satz- und Spielgewinne zum Tragen. Umso ärgerlicher, dass Zverev gegen Schwartzman über die volle Distanz gehen musste.