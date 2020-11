ATP Finals: Andreas Mies - Ein Mann für das Players Council?

Andreas Mies und Kevin Krawietz haben am Donnerstag die Chance, ins Halbfinale der ATP Finals 2020 in London einzuziehen. Der Reiz des Neuen ist für die beiden Deutschen in London immer noch gegeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.11.2020, 09:53 Uhr

© Getty Images Andreas Mies und Kevin Krawietz spielen am Donnerstag um den Halbfinal-Einzug

Kevin Krawietz und Andreas Mies haben ihre zweite Aufgabe bei den ATP Finals in London am Mittwoch erfolgreich hinter sich gebracht. Nach der knappen Niederlage gegen Wesley Koolhof und Nikola Mektic zum Auftakt konnten sich Mies und Krawietz gegen Lukasz Kubot und Marcelo Melo mit 6:2 und 7:6 (5) durchsetzen. Am Donnerstag gibt es gegen Rajeev Ram und Joe Salisbury den dritten Auftritt (ab 19 Uhr live bei Sky), das Halbfinale ist noch in Reichweite.

Auf den Tribünen ist gerade nichts los in der Londoner O2 Arena, kein Vergleich natürlich zum vergangenen Jahr, als „Kramies“ ihre Premiere bei den ATP Finals gaben. Aber Andreas Mies hat nicht vergessen, wo er und sein Partner wenige Monate vor diesem Schaulaufen am Jahresende gewirkt haben: etwa beim Challenger in Heilbronn. Danach ging es mit dem ersten Triumph bei den French Open zwar raketenartig nach oben. Mies und Krawietz fühlen sich im Kreise der Jahresbesten dennoch immer noch wie die New Kids on the Block, erklärte Mies nach dem Sieg gegen Kubot/Melo sinngemäß.

Krawietz und Mies bleiben sich noch lange treu

Die Situation in London sei im Übrigen auch in sportlicher Hinsicht eine ganz besondere, so Mies weiter. Schließlich würden sich mehrere Paare nach den Finals auflösen, wer genau, darüber hüllte sich der Kölner noch in Schweigen. Zwei Dinge stehen aber fest: Das Zusammenspiel zwischen Andreas Mies und Kevin Krawietz ist auf viele weitere Jahre angelegt. Und ein Duett wird ganz sicher schon bald seine Abschiedsvorstellung geben: Jürgen Melzer hat schließlich angekündigt, nach den Australian Open 2021 seine Karriere zu beenden. Womit sich Edouard Roger-Vasselin, so der Franzose nicht auch in den Ruhestand reiten möchte, einen neuen Partner suchen muss.

Der Abgang von Melzer, der beim Österreichischen Tennis Verband als Sportdirektor dem Tennissport erhalten bleiben wird, hat aber auch für den internationalen Profisport Implikationen: Denn Melzer wird im kommenden Jahr nicht mehr dem ATP-Spielerrat angehören. Eine Vakanz, die jemand wie Andreas Mies vielleicht füllen könnte? Daran habe er zwar noch nicht gedacht, so Mies, schließlich gehöre er ja, wie erwähnt, noch nicht zu den jahrelang etablierten Spitzenspielern auf der Tour. Trotz zweier French-Open-Titel. Das Anforderungsprofil würde der 30-Jährige aber allemal erfüllen: Mies ist auf allen Ebenen gut vernetzt, hat sportliches Renommee. Und ist ein grandioser Kommunikator.