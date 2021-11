ATP Finals: Andrey Rublev überrascht Stefanos Tsitsipas

Andrey Rublev hat sein erstes Gruppenspiel gegen Stefanos Tsitsipas bei den ATP Finals 2021 durchaus überraschend für sich entscheiden können.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 15.11.2021, 22:45 Uhr

Andrey Rublev besiegte Stefanos Tsitsipas in Turin

Gleich im ersten Spiel der Partie musste Stefanos Tsitsipas mächtig dafür arbeiten, nicht von Beginn an einem Breakrückstand hinterherlaufen zu müssen. Zwar konnte der Grieche einige Chancen seines Kontrahenten vereiteln, wenig später ließ sich das Break für Rublev aber nicht mehr verhindern. Der Russe, der das Geschehen in der Anfangsphase zu kontrollieren wusste, zog auf 4:2 davon.

In der Folge blieb Rublev bei eigenem Aufschlag nahezu unantastbar, Stefanos Tsitsipas bekam keinen Fuß mehr in die Tür. Nach ziemlich exakt 45 Minuten stellte der Weltranglistenfünfte auf 1:0-Sätze. Der 24-Jährige zeichnete sich im ersten Durchgang insbesondere durch seine hohe Quote an ersten Aufschlägen auf, exakt 92 % der ersten Services des Russen fanden den Weg ins Feld.

Rublev weiter stark

Diese Tonart setzte sich auch im zweiten Durchgang fort. Zwar normalisierte sich die Aufschlag-Quote beim Russen etwas, dennoch blieb Rublev der bessere Spieler am Court. So war es erneut der Weltranglistenfünfte, der zum 3:2 breakte und dieses mit etwas Bauchweh auch zu bestätigen wusste. Das Ganze vor den Augen von Zlatan Ibrahimovic, der sich an diesem Abend in Turin die Ehre gab.

Den Breakvorsprung ließ sich Rublev auch in Satz zwei nicht mehr nehmen, mit 6:4 und 6:4 feierte der 23-Jährige schließlich einen souveränen und hochverdienten Auftakterfolg. Das erste Gruppenspiel des Tages hatte Novak Djokovic gegen Casper Ruud für sich entscheiden können. Der Weltranglistenerste siegte nach umkämpften Auftaktsatz doch souverän mit 7:6 (4) und 6:2.