von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 15.11.2020, 08:54 Uhr

Andrey Rublev trifft zum Auftakt der ATP Finals auf Rafael Nadal

Andrey Rublev darf auf ein sehr erfolgreiches Tennisjahr 2020 zurückblicken, das ist schon vor den Nitto-ATP-Finals klar. Für diese konnte sich der Russe aufgrund seiner starken Leistungen in diesem Kalenderjahr, insbesondere aufgrund seiner fünf Titelgewinne auf der ATP-Tour, erstmals qualifizieren, darf sich nun in der Londoner O2-Arena mit den besten acht Spielern der Spielern der Saison matchen.

Wie gewohnt zeigte sich der Russe in der Pressekonferenz vor dem Turnier äußerst demütig. Er sei "dankbar für alles, was er in den letzten Monaten durchmachen konnte", sei dankbar für sein Team, das ihm stets zur Seite stehe. "Wir verfolgen die gleiche Visison, sie geben mir sehr viel Energie. Wegen ihnen bin ich heute da, wo ich bin", so der Russe. Zugleich hätte er in den letzten Monaten aber auch sehr hart gearbeitet, stecke sehr viel Energie in die Verbesserung seines Spiels.

Rublev würde volle Ränge bevorzugen

Diese Verbesserung brachte dem 23-Jährigen nun die erstmalige Qualifikation für das Saisonhighlight in der Londoner O2-Arena. Einem Ambiente, das unter normalen Umständen durchaus imposant auch für die stimmungserprobten Spieler ist. Im Jahr 2020 ist dies aber anders, aufgrund der steigenden Fallzahlen wird auch in der britischen Haupstadt vor leeren Rängen gespielt.

Ein Umstand, den Dominic Thiem etwa nicht als Nachteil für die Debütanten in London sieht, sei er selbst doch etwas eingeschüchtert von der Atmosphäre in London gewesen, als er das erste Mal in der O2-Arena aufschlagen durfte. Andrey Rublev sieht das jedoch anders: "Natürlich bin ich nervös, es ist mein erstes Mal hier. Das ist aber normal, denn wir sind alle Menschen. Ich würde es aber bevorzugen, vor einem vollen Stadion zu spielen, die Atmosphäre zu erleben. Denn das sind die Momente, auf die wir hinarbeiten, für die wir spielen."

Zum Auftakt gegen Nadal

Zum Auftakt geht es für den jungen Russen gleich gegen den Gruppenfavoriten, gegen den 20-fachen Grand-Slam-Champion Rafael Nadal (Sonntag, 21:00 Uhr live bei Sky und in unserem Liveticker). Ein Gegner, für den der Russe nur positive Worte übrig hat: "Er ist einer der mental besten Athleten der Welt. Ich freue mich sehr auf das Match, er ist einer der besten Spieler in der Geschichte von Tennis", so Rublev. Dadurch liege aber der "gesamte Druck" auf dem Spanier, er selbst hingegen habe in diesem Match nichts zu verlieren. "Ich freue mich auf das Match, und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt", so der Weltranglisten-Achte.

Generell gäbe es bei diesem Turniere keine einfachen Matches, was es aber umso interessanter mache, hier mitzumischen, wie Rublev betont: "Alle Matches hier sind wirklich tough, es spielen hier die besten Spieler der Welt. Ich habe einige Matches gegen Stefanos und Dominic gespielt, ein paar gewonnen, ein paar verloren. Es wird sehr spannend." Der Russe hat also in London die Chance, seinem starken Tennisjahr die Krone aufzusetzen.