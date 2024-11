ATP Finals: Arrivederci Turin – Ciao Milano?

Die ATP-Finals sollen in den kommenden Jahren weiterhin in Italien ausgetragen werden, jedoch ab 2026 in Mailand. Das berichten italienische Medien. Und danach ab 2030 sollen sie gar nicht mehr in Italien stattfinden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.11.2024, 10:03 Uhr

Nur wenige Stunden vor dem Start der ATP Finals 2024 in Turin berichten italienische Medien, dass das Turnier der besten Spieler des Jahres bis mindestens 2029 oder 2030 in Italien bleiben wird. Die kommenden zwei Jahre wird das Finale der besten acht Tennisspieler der Saison weiterhin in der “Inalpi Arena” in Turin stattfinden. Soch ab 2026 soll der Standort nach Mailand verlegt werden. Geplant ist, dass das Turnier in die neu errichtete “Arena Santa Giulia” zieht, die im Rahmen der Olympischen Winterspiele 2026 eingeweiht werden soll.

Viele hatten ein anderes Land erwartet

Das italienische Medium „Il Sole 24 Ore“ berichtet, dass die offizielle Ankündigung des Umzugs bereits während der diesjährigen Finals, möglicherweise am Finaltag, erfolgen könnte.

Die ATP Finals wechselten zuletzt von der O2 Arena in London nach Turin. Der anstehende Umzug nach Mailand sorgt jedoch für Diskussionen, da viele eine Verlegung in ein anderes Land erwartet hatten.