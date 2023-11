ATP Finals: Auch Skupski und Koolhof starten erfolgreich

Mit Neal Skupski und Wesley Koolhof hat sich auch in der Day Session am Montag in Turin das favorisierte Paar durchgesetzt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.11.2023, 13:57 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Neal Skupski und Wesley Koolhof haben in Turin einen souveränen Start hingelegt

Die Idee, die ATP Finals zu einem Fest für Einzel- wie auch Doppelspieler zu machen, ist ja schon einige Jahre alt. Seit die ITF den Saisonabschluss 2003 nach Houston vergeben hat, sind aiuch die Paarläufer beim letzten großen Tour-Event mit am Start. Und zwar jeweils zum Auftakt der Tages- wie auch der Nachtschicht. Das hat auch den Vorteil, dass die Veranstalter den Fans glaubwürdig versicher können, dass sie in jeder Session zwei Partien mit Weltklasse-Tennis zu sehen bekommen.

Nun: Daran mangelt es in Turin 2023 im Doppel-Wettbewerb am Nachmittag noch ein wenig (zugegebenermaßen war auch der Sieg von Jannik Sinner gegen Stefanos Tsitsipas ziemlich einseitig. Aber da ging es ja nur darum, dass der einizige Lokalmatador gut startet). Zwei Matches gab es bislang zur Mittagszeit, beide gingen an die favoriserten Paarungen. Gestern besiegten Austin Krajicek und Ivan Dodig Andres Molteni und Maximo Gonzalez mit 6:4 und 6:2. Und heute hielten sich die Wimbledon-Champions Wesley Koolhof und Neal Skupsi an den Australian-Open-Siegern Rinky Hijikata und Jason Kubler mit 6:3 und 6:4 schadlos.

Am Abend ging es dagegen rund. Auch wenn die Stichprobe noch sehr klein ist. Aber an Tag eins gewannen Marcel Granollers und Horacio Zeballos gegen Santiago Gonzalez und Edouard Roger-Vasselin mit 6:2, 3:6 und 10:5. Und danach folgte ja das wirklich unterhaltsame Match zwischen Novak Djokovic und Holger Rune.

Hier das Doppel-Tableau in Turin