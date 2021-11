ATP Finals: Berrettini ist raus, Sinner springt ein

Matteo Berrettini hat erwartungsgemäß von den ATP Finals zurückgezogen. Er wird durch seinen Landsmann Jannik Sinner ersetzt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.11.2021, 18:31 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner darf in Turin doch aufschlagen

Matteo Berrettini hat es versucht - aber die Trainingseinheiten am Dienstag in Turin sind wohl nicht nach dem Gusto des Lokalmatadors bei den ATP Finals 2021 ausgefallen. Und somit verabschiedete sich der Römer aus dem Achterfeld. Und machte Platz für Jannik Sinner, der damit doch noch zu seinem Einsatz beim Jahresendturnier kommt. Sinner hatte die direkte Qualifikation im letzten Moment aus der Hand gegeben. Statt des Südtirolers war Hubert Hurkacz ins Tableau gerutscht. Und genau gegen den geht es heute ab 21 Uhr (live bei Sky).

Die ATP Finals in Turin mit Zverev, Djokovic und Co. könnt ihr mit Sky Ticket live streamen. Täglich ab 13 Uhr!

Hurkacz hat seine erste Partie gegen Daniil Medvedev in drei Sätzen verloren, könnte aber mit Erfolgen gegen Sinner und übermorgen gegen Alexander Zverev noch in die Vorschlussrunde der Finals einziehen. Sinner und Hurkacz haben im Frühjahr das Endspiel von Miami bestritten, mit dem besseren Ende für den Polen. Die beiden kennen sich gut und schätzen sich: So gab es schon gemeinsame Doppel-Einsätze auf der ATP-Tour.