ATP Finals: Carlos Alcaraz folgt Jannik Sinner und Alexander Zverev

Carlos Alcaraz hat sich nun fix für die ATP Finals in Turin qualifiziert. Und folgt damit Jannik Sinner und Alexander Zverev.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 25.09.2024, 09:01 Uhr

Das kam wenig überraschend, aber nun ist die Sache fix: Auch Carlos Alcaraz wird bei den ATP Finals in Turin aufschlagen dürfen, er ist nun rankingmäßig sicher qualifiziert.

Und das kommt als zweifacher Major-Sieger in 2024 (French Open, Wimbledon) wenig überraschend. Auch Jannik Sinner, ebenfalls zweifacher Grand-Slam-Turniersieger in diesem Jahr (Australian Open, US Open), ist in Turin dabei.

Bereits qualifiziert für die inoffizielle Tennis-Weltmeisterschaft, war schon Alexander Zverev. Er ist zwar weiterhin ohne Grand-Slam-Meriten ausgezeichnet, hat aber konstant gute Leistungen in diesem Jahr hingelegt (u.a. Finale in Roland Garros) und stellt die Nummer 2 im Jahres-Race.

Weiterhin mit guten Chancen im Rennen sind Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Casper Ruud, Andrey Rublev und Alex de Minaur - sie komplettieren aktuell die Top 8. Allerdings liegt das Feld hier eng beieinander.

Novak Djokovic muss noch ordentlich punkten

“Nur” auf Rang 9 liegt zurzeit Novak Djokovic. Der “Djoker” hat eine für seine Verhältnisse schwache Spielszeit 2024 hingelegt und wartet nach wie vor auf einen regulären Titel. Einzig bei den Olympischen Spielen trumpfte Djokovic so richtig auf und holte den Titel. Hierfür gab es aber keine Rankingpunkte. In Wimbledon stand Djokovic ebenfalls im Finale.

Djokovic hatte zuletzt jedoch bereits klargestellt, dass Turniere der regulären Tour keine Priorität für ihn mehr haben, sondern er sich auf die Grand-Slam-Turniere und den Davis Cup für Serbien konzentrieren mag.

Djokovic hat zudem noch keinen konkreten Plan für seine Rest-Saison abgegeben.

Alexander Zverev hat die Jahres-Finals bereits zwei Mal gewonnen - 2018 und 2021.

In diesem Jahr geplant sind die ATP Finals vom 13. bis 20. November 2024.

