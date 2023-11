ATP Finals: Carlos Alcaraz - Konzentration auf das vielleicht letzte Match der Saison

Carlos Alcaraz hat sich mit dem 7:5 und 6:2 gegen Andrey Rublev bei den ATP Finals am heutigen Mittwoch ein persönliches Endspiel gegen Daniil Medvedev erspielt. Es könnte die letzte Partie des Spaniers in dieser Saison werden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.11.2023, 18:39 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz hat am Freitag noch die Chance auf´s Halbfinale

Von Jens Huiber aus Turin

Man fragt sich ja, was Juan Carlos Ferrero seinem Schützling Carlos Alcaraz da zwei Minuten vor dem Walk on Court noch einmal mit auf dem Weg gegeben hat. Vielmehr: Gibt es irgend etwas, das nicht schon in den Stunden davor hätte besprochen werden können? Wie dem auch sei: Der regierende Wimbledon-Champion hat die Message verstanden, sich an Andrey Rublev schadlos gehalten, sich mit einem 7:5 und 6:2 also die Chance auf den Einzug in das Halbfinale aufrecht erhalten.

Rublev spielt am Freitag gegen Alexander Zverev ein bisschen um die Goldene Ananas, könnte dem Deutschen aber den Einzug in das Halbfinale vermasseln. Was wiederum vom Veranstalter mit einer Prämie von 65.000.- US Dollar extra zur Antrittsprämie von 325.000.- US Dollar honoriert würde. Nimmt man auch als Multimillionär sicherlich gerne mit. Lieber aber hätte Rublev wohl selbst gerne ein vorgezogenes Endspiel gegen Zverev gehabt. Mit einem dann genesenen Knie, das der Russe im Match gegen Alcaraz mit handgestoppten sechs Schlägen dermaßen malträtierte, dass der Physio den leichten Blutfluss stoppen musste.

Alcaraz mit Spanien nicht beim Davis Cup dabei

Zurück zu Carlos Alcaraz. Der hat sich bei diesen ATP Finals also keinesfalls aufgegeben, die Leistung gegen Rublev einzuordnen ist etwas schwierig. Hat Alcaraz am Mittwoch nun um so viel besser gespielt als vor zwei Tagen? Oder hatte er es einfach mit einem Gegner zu tun, der keinen guten Tag erwischt hatte?

Alcaraz und Rublev sind nicht für den schnellen Untergrund in Turin gemacht, beiden wird dadurch viel Zeit genommen, ihre Schläge so auszuführen, wie sie sich das vorstellen. Aber gerade Carlos Alcaraz wird froh sein, dass seine bis dato größte Negativserie auf der ATP-Tour (drei Niederlagen in Folge!) ihr Ende gefunden hat. Das Match gegen Daniil Medvedev könnte für den eigenem Bekunden nach schon etwas müden Spanier übrigens das letzte der Saison 2023 sein - für die Davis-Cup-Endrunde in Málaga haben sich die spanischen Gastgeber bekanntlich nicht qualifiziert.

