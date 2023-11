ATP Finals: Carlos Alcaraz meldet sich mit Sieg über Andrey Rublev zurück

Carlos Alcaraz hat bei den ATP Finals in Turin seine Chance auf den Einzug ins Halbfinale gewahrt. Der amtierende Wimbledon-Champion setzte sich am Mittwoch gegen Andrey Rublev mit 7:5 und 6:2 durch.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.11.2023, 15:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Carlos Alcaraz schlug Andrey Rublev in zwei Sätzen

Hier könnt ihr das Match im Ticker nachlesen

Premiere für Carlos Alcaraz: Der Weltranglistenzweite aus Spanien durfte am Mittwoch über seinen allerersten Sieg bei den ATP Finals jubeln. Der 20-Jährige, der zum Auftakt Alexander Zverev in drei Sätzen unterlegen war, besiegte Andrey Rublev in seinem zweiten Gruppenmatch mit 7:5 und 6:2.

Nach einem ausgeglichenen Beginn war es im elften Spiel Alcaraz, dem das erste Break des Nachmittags gelang. Dieses sollte bereits eine kleine Vorentscheidung darstellen, brachte Rublev seine Emotionen danach doch kaum mehr unter Kontrolle. Nach nur einer Stunde und 14 Minuten Spielzeit durfte sich Alcaraz über den Zweisatzerfolg freuen.

Während Rublev nach seiner zweiten Niederlage im zweiten Match - der Weltranglistenfünfte hatte bereits gegen Daniil Medvedev glatt verloren - keine Möglichkeit mehr auf den Aufstieg hat, darf Alcaraz weiter vom Halbfinaleinzug träumen. Der Wimbledon-Sieger bekommt es am Freitag mit Medvedev zu tun, Rublev trifft auf Zverev.

In der Doppel-Konkurrenz wahrten Rohan Bopanna und Matthew Ebden mit einem 6:4 und 6:4-Erfolg über Rinky Hijikata und Jason Kubler ihre Chance auf einen Platz im Semifinale.

Das Einzel-Tableau in Turin

Das Doppel-Tableau in Turin