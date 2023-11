ATP Finals: Carlos Alcaraz nach Sieg über Daniil Medvedev im Halbfinale - Alexander Zverev ausgeschieden

Carlos Alcaraz hat sich am Freitagnachmittag mit einem Zweisatzerfolg über Daniil Medvedev für das Halbfinale der ATP Finals in Turin qualifiziert. Alexander Zverev hat vor seinem abschließenden Gruppenspiel gegen Andrey Rublev somit keine Chance mehr, in die Vorschlussrunde einzuziehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.11.2023, 17:32 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz setzte sich gegen Daniil Medvedev durch

Carlos Alcaraz steht bei seiner ersten ATP-Finals-Teilnahme umgehend im Halbfinale. Der 20-jährige Spanier zog am Freitagnachmittag mit einem 6:4 und 6:4-Erfolg über den bereits zuvor qualifizierten Russen Daniil Medvedev in die Vorschlussrunde ein.

Im ersten Satz genügte Alcaraz beim Stand von 3:3 ein überragendes Returngame, um für die Vorentscheidung zu sorgen. Im zweiten Durchgang schlug der amtierende Wimbledon-Champion im neunten Spiel zu und brachte den 6:4 und 6:4-Sieg anschließend sicher in trockene Tücher.

Durch den Zweisatzerfolg beendete Alcaraz die rote Gruppe sogar noch vor Medvedev auf Rang eins. Demnach bekommt es der Iberer im Halbfinale am Samstag mit dem 24-fachen Grand-Slam-Champion Novak Djokovic zu tun, Medvedev trifft auf den in Turin noch ungeschlagenen Jannik Sinner.

Für Alexander Zverev, der Alcaraz zum Auftakt in drei Sätzen besiegt hatte, ist der Traum vom Halbfinale hingegen geplatzt. Der Deutsche trifft im nun unbedeutenden letzten Gruppenspiel am Freitagabend auf Andrey Rublev (ab 20:30 Uhr live im tennisnet-Ticker).

