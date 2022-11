ATP Finals: Casper Ruud lässt Andrey Rublev im Halbfinale keine Chance

Casper Ruud steht zum ersten Mal in seiner Karriere im Endspiel der ATP Finals. Der Norweger setzte sich im Halbfinale gegen Andrey Rublev klar mit 6:2 und 6:4 durch.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.11.2022, 22:23 Uhr

© Getty Images Casper Ruud zog ins Finale ein

Großer Erfolg für Casper Ruud: Der Weltranglistenvierte zog zum ersten Mal in seiner Laufbahn ins Endspiel der ATP Finals ein. Im Halbfinale ließ der Norweger dem Russen Andrey Rublev keine Chance und siegte klar mit 6:2 und 6:4.

Während Ruud eine gewohnt solide Leistung zeigte, erwischte Rublev nur 24 Stunden nach seinem starken Comeback-Sieg gegen Stefanos Tsitsipas einen rabenschwarzen Tag. Beim 25-Jährigen aus Moskau lief schlichtweg gar nichts zusammen, ab dem Stand von 2:1 aus seiner Sicht verlor er zehn Spiele in Folge.

Ruud im Finale gegen Djokovic

Ruud nutzte den schwachen Auftritt seines Kontrahenten gnadenlos aus und ließ zu keinem Zeitpunkt des Matches Zweifel über den Ausgang kommen. Der Skandinavier wackelte am Ende zwar kurz, servierte im zweiten Anlauf aber souverän zum ungefährdeten 6:2 und 6:4-Erfolg aus.

Im Finale trifft Ruud am Sonntag um 19 Uhr (live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Liveticker) auf Novak Djokovic. Der 21-fache Grand-Slam-Sieger hatte sich im ersten Halbfinale gegen Taylor Fritz in zwei engen Sätzen durchgesetzt.

