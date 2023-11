ATP Finals: Daniil Medvedev voller Selbstvertrauen - Carlos Alcaraz mit ganz wenig

Während Daniil Medvedev bei den ATP Finals in Turin einen beeindruckenden Auftakt hingelegt hat, muss Carlos Alcaraz schon um seinen Halbfinalplatz zittern.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.11.2023, 12:39 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev nach seinem Erfolg gegen Andrey Rublev

Der Modus der ATP Finals seiht ja vor, dass am zweiten Spieltag einer Gruppe die Sieger der ersten Partien aufeinandertreffen. Geht man nach der Papierform, dann hätten morgen also eigentlich Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev im Spitzenspiel der roten Gruppe aufeinandertreffen sollen. Aber während der an Position drei gesetzte Russe gegen Landsmann Andrey Rublev einen beeindruckenden Auftakt hinlegte, zeigte Carlos Alcaraz, die Nummer zwei, gegen Alexander Zverev keine gute Leistung.

Was sich auch am unterschiedlichen Grad des Selbstvertrauens der beiden Spitzenkräfte festmachen lässt. Denn während Medvedev, der eigentlich gerne von weit hinter der Grundlinie agiert, gegen Rublev ständig die Offensive suchte, wirkte Alcaraz gegen Zverev oft unentschlossen. Und leistete sich viel zu viele Fehler.

Zverev spielt schneller als Alcaraz

Daniil Medvedev blieb dies nicht unverborgen. „Aktuell haben wir den Eindruck, dass Carlos ein wenig langsamer spielt, warum auch immer“, erklärte Medvedev im Anschluss an seinen Auftakterfolg. „Er hat nicht mehr dasselbe Selbstvertrauen, das er das ganz Jahr über hatte. Aber das kann jedem passieren. Sogar Novak musste damit klarkommen, als er jünger war. Die Frage ist: Wie schnell wird es Carlos gelingen, sich wieder zu erholen?“

Statistisch lässt sich die These von Medvedev untermauern. „Nachdem Carlos den zweiten Satz verloren hatte, wurde die Geschwindigkeit der Schläge, der Grundschläge gezeigt. Sascha war dabei ungefähr zehn km/h schneller. Das ist sehr überraschend.“

Besonders groß ist das Interesse, dass Carlos Alcaraz seine Geschwindigkeit schnell wiederfindet, bei Daniil Medvedev natürlich nicht: Denn am Freitag treffen die beiden in Turin aufeinander.

