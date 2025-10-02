ATP Finals: Dem Sieger winken über fünf Millionen US-Dollar

Als Sieger der ATP Finals könnte man in diesem Jahr die magische Marke von fünf Millionen US-Dollar knacken. Unter einer Bedingung.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.10.2025, 10:52 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner erhielt im Vorjahr knapp 5 Millionen US-Dollar

Die ATP Finals in Turin werden abermals ein neues Rekord-Preisgeld an die Spieler ausschütten. Wie die ATP in dieser Woche bekanntgab, beläuft sich das Preisgeld in diesem Jahr auf 15,5 Millionen US-Dollar. Damit wird die Bestmarke aus dem Vorjahr (15,25 Millionen US-Dollar) noch einmal nach oben geschraubt.

Erstmals könnte der Champion dabei die Marke von fünf Millionen US-Dollar knacken. Um den gesamten Jackpot in Höhe von 5.071.000 US-Dollar einzuheimsen, darf sich der Sieger während des gesamten Turnierverlaufs allerdings keine Niederlage leisten. Denn bereits jeder Sieg in der Gruppenphase ist 396.500 US-Dollar wert.

Sinner blieb im Vorjahr ungeschlagen

Allein an Startgeld gibt es für die acht Teilnehmer 331.000 US-Dollar. Ab dem Halbfinale geht es in jedem Match dann um mehr als eine Million US-Dollar: Ein Erfolg in der Vorschlussrunde ist 1.183.500 US-Dollar, einer im Finale 2.367.000 US-Dollar wert. Womit sich bei fünf Siegen exakt 5.071.000 US-Dollar ergeben. Im Vorjahr erhielt Jannik Sinner als ungeschlagener Champion 4.881.100 US-Dollar.

Nicht ganz so üppig fällt das Preisgeld in der Doppel-Konkurrenz aus: Als ungeschlagenes Sieger-Team erhielte man in Turin 959.300 US-Dollar. Für die Qualifikation gibt es 134.200 US-Dollar und damit weniger als für einen Ersatzspieler im Einzel (155.000 US-Dollar). Die ATP Finals finden vom 9. bis 16. November statt.

Die exakte Preisgeld-Aufschlüsselung im Überblick