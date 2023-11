ATP Finals: Der Rücken! Stefanos Tsitsipas steigt aus

Stefanos Tsitsipas hat am Dienstagabend seinen Rückzug von den ATP Finals bekannt gegeben.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.11.2023, 00:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Jürgen Hasenkopf

Tsitsipas hatte sein zweites Gruppenspiel gegen Holger Rune nach nur drei Spielen aufgegeben; kurz darauf gab er seinen kompletten Rückzug vom weiteren Turnierverlauf bekannt.

Allerdings nicht wie teils vermutet aufgrund von Ellenbogenproblemen, aufgrund derer er im Vorfeld des Turniers etwas bremsen musste, sondern wegen einer Rückenverletzung, mit der er sich seit Shanghai herumschlägt.

Es sei bitter für die Zuschauer, so Tsitsipas, und letztlich auch eine Schande, dass er nicht vorher abgesagt und den Platz an jemand anderen - konkret also Hubert Hurkacz - gegeben habe.

Aber: "Meine Ärzte, die ich in den vergangenen Tagen aufgesucht habe, hatten vorgeschlagen, dass ich spielen sollte, sie haben mir grünes Licht gegeben." Aber er habe sich schrecklich gefühlt auf dem Platz, auch wenn er alles gegeben habe, um auf dem Court zu stehen. "Ich hasse es, Matches aufzugeben. Ich bin keiner, der gerne mitten im Match abbricht. Es tut mir extrem weg, dieses Turnier nicht beenden zu können - ein Turnier, auf das ich mich so lange vorbereitet habe."

Hubert Hurkacz darf nun ran

Tsitsipas und die ATP Finals, es ist in letzter Zeit keine Liebesbeziehung. 2019 noch hatte der Mann aus Griechenland das Turnier gewonnen, bei seinen übrigen drei Teilnahmen war jeweils in der Gruppenphase Endstation - wie nun auch in diesem Jahr.

Dabei hatte Tsitsipas zuletzt wieder ansteigende Form bewiesen mit Halbfinaleinzügen in Antwerpen, Wien und Paris.

Hubert Hurkacz wird nun das finale Gruppenspiel gegen Novak Djokovic bestreiten, ohne jedoch eine Chance zu haben, noch ins Halbfinale einzuziehen.

Der Pole hatte bereits nach der Tsitsipas-Aufgabe ein Showmatch gegen den zweiten Ersatzmann Taylor Fritz absolviert.