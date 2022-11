ATP Finals: Djokovic in einer Gruppe mit Tsitsipas, Medvedev, Rublev

Novak Djokovic ist bei den ATP Finals in Turin in die rote Gruppe gelost worden. Und trifft dort auf Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev und Andrey Rublev.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.11.2022, 14:57 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic hat eine harte Gruppenphase vor sich

Bei den ATP Finals sind naturgemäß die besten acht Spieler des Jahres versammelt. Ausnahmen gibt es dennoch fast immer, so wie auch in diesem Jahr: Da fehlt nämlich Carlos Alcaraz wegen einer Bauchmuskelverletzung, die auch einen Start bei der Finalrunde des Davis Cups unmöglich gemacht hat. Dennoch: Leichte Gegner sind in Turin auch in diesem Jahr nicht zu finden.

Wenn man sich die Auslosung der beiden Gruppen nun ansieht, dann haben es die Roten aber doch ein wenig schwieriger erwischt als die Grünen. In Gruppe Grün werden sich nämlich Rafael Nadal, Casper Ruud, Félix Auger-Aliassime und Nachrücker Taylor Fritz treffen. Das lässt für die grüne Gruppe Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev und Andrey Rublev übrig.

Nicht in dieser Reihenfolge, wenn es nach dem Ranking geht. Denn dort hat Tsitsipas mit drei das höchste. Geht man nach den Leistungen der letzten Wochen, ist Djokovic aber mit Sicherheit als vielleicht gar nicht mal so leichter Favorit einzuschätzen. Auch wenn der Serbe erst vor wenigen Tagen in Paris-Bercy gegen Tsitsipas über drei Sätze gehen musste, in der Entscheidung im Tiebreak gewann.