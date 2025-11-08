ATP Finals: Djokovic zieht doch noch raus - Musetti rückt nach

Novak Djokovic wird nicht bei den ATP Finals in Turin an den Start gehen. Dafür wird Lorenzo Musetti nach verpasster sportlicher Qualifikation in das achtköpfige Feld nachrücken.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 08.11.2025, 21:09 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic sagt für die ATP Finals in Turin ab.

Was viele erwartet haben, wurde nicht lange nach dem Endspiel beim ATP 250er-Turnier in Athen offiziell: Novak Djokovic wird auf einen Start bei den ATP Finals in Turin verzichten und damit beim am Sonntag startenden Jahresendturnier fehlen. Lorenzo Musetti, gegen den Djokovic im Endspiel von Athen gewann und damit seinen 101. ATP-Titel feierte, rückt für den Serben nach. Dieser erfuhr das bereits am Netz von Djokovic höchstpersönlich.

Wie der Djokovic selbst in den sozialen Netzwerken verkündete, macht eine Verletzung die Teilnahme in Turin unmöglich. Verbunden war damit eine Entschuldigung an die Fans, die den langjährigen Weltranglistenersten sicherlich gerne im finalen Schlagabtausch mit den besten der Szene gesehen hätten.

Absage von Djokovic keine Überraschung

Doch daraus wird nun nichts. Und wirklich überraschend ist die Entscheidung des 38-Jährigen keineswegs. Denn immer wieder betonte Djokovic, dass die hohe Belastung mit vielen Matches am Stück immer schwieriger zu bewältigen ist. “Ausgewählte Turniere” sollten es in diesem Jahr sein. Und der Einsatz in Athen, trotz 250er-Kategorie, kurz vor den Finals, kam keineswegs überraschend. Denn der “Djoker” wählte die griechische Hauptstadt in diesem Jahr als seine neue Wahlheimat. Mit einem direkten Erfolg bei der ersten Austragung.

Novak Djokovic möchte schnellstmöglich auf den Court zurückkehren. Das dürfte frühestens mit dem Beginn der neuen Tennissaison 2026 erfolgen. Beim finalen Davis-Cup-Event in Bologna ist Serbien nicht vertreten. So kann der Fokus nun ganz auf die Regeneration gelegt werden.