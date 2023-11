ATP Finals: Doppel-Thriller am frühen Donnerstagnachmittag

Santiago Gonzalez und Edouard Roger-Vasselin haben bei den ATP Finals 2023 in Turin für den Abschied des an Position eins gesetzten Paares Ivan Dodig und Austin Krajicek gesorgt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.11.2023, 20:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Santiago Gonzalez und Edouard Roger-Vasselin stehen in Turin im Halbfinale

Santiago Gonzalo legte einen Kniefall vom Allerfeinsten hin, Partner Edouard Roger-Vasselin warf vor lauter Freude einen Ball in Richtung seiner Box. Auf der anderen Seite des Netzes hämmerte Ivan Dodig derweil seinen Schläger in den Boden. Große Emotionen waren das am frühen Donnerstag bei den ATP Finals in Turin. Und die waren allemal begründet. Denn Gonzalez/Roger-Vasselin hatten sich gerade ein episches Tiebreak gegen die an Position eins gesetzten Dodig und Austin Krajicek geholt.

Fast eine halbe Stunde lang ging es in der Entscheidung hin und her, zwischendurch hechtete Dodig auf dem harten Hallenboden sogar nach dem Ball. Vergeblich. Denn mit dem 6:4, 3:6 und 15:13 sicherten sich Roger-Vasselin und Gonzalez einen Platz im Halbfinale. Und kickten das an Position eins gesetzte Paar Dodig/Krajicek aus dem Wettbewerb.

Denn in dieser grünen Gruppe stand schon vor dem letzten Gruppenspieltag fest, dass Horacio Zeballos und Marcel Granollers mit ihren beiden Auftaktsiegen die Vorschlussrunde erreichen würden.

Hier das Doppel-Tableau in Turin