ATP Finals: Finale! Jannik Sinner lässt Casper Ruud keine Chance

Jannik Sinner ist bei den ATP Finals in Turin problemlos ins Endspiel eingezogen. Der Weltranglistenerste besiegte Casper Ruud im Halbfinale mit 6:1 und 6:2.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.11.2024, 21:55 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner steht im Finale

Hier könnt ihr das Match in unserem Ticker nachlesen

Turnierfavorit Jannik Sinner hat dank einer Galavorstellung das Finale der ATP Finals 2024 erreicht. Der Weltranglistenerste setzte sich im Halbfinale gegen den Norweger Casper Ruud völlig problemlos mit 6:1 und 6:2 durch und steht in Turin damit zum zweiten Mal in Folge im Endspiel.

Sinner, der auch in der Gruppenphase keinen Satz abgegeben hatte, legte gegen Ruud brillant los und gewann den ersten Durchgang nach rund einer halben Stunde mit 6:1. Im zweiten Abschnitt hielt der Norweger etwas besser dagegen, am Ausgang der Partie kamen aber niemals Zweifel auf.

Mit einem Break zum 3:2 stellte Sinner endgültig die Weichen auf Sieg, den er nur wenig später auch unter Dach und Fach brachte. Nach dem klaren 6:1 und 6:2-Erfolg trifft der zweifache Grand-Slam-Sieger aus Italien im Finale auf Taylor Fritz, der Alexander Zverev im ersten Halbfinale des Tages besiegt hatte. In der Gruppenphase gewann Sinner gegen Fritz mit 6:4 und 6:4.

Anders als das Finale im Einzel wird jenes im Doppel mit deutscher Beteiligung stattfinden. Kevin Krawietz und Tim Pütz treffen nach ihrem umkämpften Erfolg über die Australier Max Purcell/Jordan Thompson am Sonntag auf die French-Open-Sieger Marcelo Arevalo und Mate Pavic, die ihr Halbfinale gegen Harri Heliovaara and Henry Patten in zwei Tiebreak-Sätzen gewannen. Gegen die Weltranglistenersten hatten sich Krawietz/Pütz in der Gruppenphase in zwei Sätzen behauptet.