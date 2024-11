ATP Finals Turin: Finaltraum beendet - Alexander Zverev verliert erneut gegen Taylor Fritz

Das Endspiel der ATP Finals findet ohne der Teilnahme von Alexander Zverev statt. Der Deutsche verlor im Halbfinale der ATP Finals in Turin gegen Talyor Fritz in drei knappen Sätzen.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 16.11.2024, 17:14 Uhr

Alexander Zverev hat das Finale der ATP Finals auf dramatische Weise verpasst und gegen seinen Angstgegner Taylor Fritz die nächste schmerzhafte Niederlage kassiert. Deutschlands Tennisstar unterlag dem US-Amerikaner im Halbfinale von Turin am Samstag mit 3:6, 6:3, 6:7 (3) und beendete seine Saison trotz zuvor beeindruckender Spätform mit einer Enttäuschung. Gegen Fritz war es für Zverev die vierte Niederlage in Folge.

Nach einer perfekten Gruppenphase mit drei Siegen hatte sich Zverev neben dem italienischen Publikumsliebling Jannik Sinner zum Turnierfavoriten gemausert, er strebte seinen dritten Titel beim prestigeträchtigen Saisonfinale der besten Tennisprofis nach 2018 und 2021 an. Für Zverev, der in diesem Jahr erneut ohne den ersehnten Grand-Slam-Titel geblieben war und am Freitag gegen Spaniens Carlos Alcaraz noch mit einem Zweisatzsieg beeindruckt hatte, endet eine Saison ohne Major-Titel und ohne versöhnlichen Abschluss.

Fritz mit besserem Nervenkostüm

Fritz trifft im Endspiel am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) auf Sinner oder den Norweger Casper Ruud. Der US-Amerikaner hatte den Hamburger in diesem Jahr bereits in Wimbledon und bei den US Open aus dem Turnier geworfen. Auch am Samstag präsentierte sich Fritz zunächst gut eingestellt. Zverev kassierte beim Stand von 2:3 sein erstes Break in diesem Turnier, wenig später war Satz eins verloren.

Zverev steigerte sich zum Start des zweiten Durchgangs aber deutlich, schaffte das schnelle Break und erzwang den Entscheidungssatz. Dort lieferten sich die beiden Kontrahenten teilweise sehr lange Ballwechsel auf Weltklasseniveau, der Tiebreak musste entscheiden - und in diesem zeigte Fritz die besseren Nerven.

Das Einzel-Tableau in Turin