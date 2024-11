ATP Finals: Für Alexander Zverev auch ein Kampf um Platz zwei

Alexander Zverev steht nach seinem Triumph beim ATP Masters in Paris auf Platz zwei der Weltrangliste. Doch Carlos Alcaraz kann bei den ATP Finals dem Deutschen den Rang wieder ablaufen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 06.11.2024, 06:29 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev konnte sich in Paris den Titel sichern.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Kampf um den Titel bei den ATP Finals für Alexander Zverev und Carlos Alcaraz wichtiger ist, als den zweiten Weltranglistenplatz zum Jahresende zu bekleiden. Doch irgendwie hängt das ja auch zusammen. Und beide Spieler gehen im Duell um den Platz hinter Jannik Sinner mit denselben Voraussetzungen in das Duell.

Denn im vergangenen Jahr konnten Alexander Zverev und Carlos Alcaraz jeweils zwei Siege beim Jahresendturnier feiern. Dafür wurden beiden Spielern jeweils 400 Punkte zugeschrieben, die es zu verteidigen gilt. 495 Punkte liegt der deutsche Topspieler in dieser Woche vor dem Spanier.

Duell zwischen Zverev und Alcaraz möglich

Carlos Alcaraz muss also mindestens drei Siege in Turin erspielen, um Alexander Zverev gefährlich werden zu können. Dieser wird es mit eigenen Siegen wiederum dem viermaligen Grand-Slam-Champion schwer machen wollen.

Ein direktes Duell in der Gruppenphase zwischen Zverev und Alcaraz würde das Szenario nochmal interessanter gestalten. Doch auch dann würde es zunächst um den Titel gehen. Denn im Ranking zählt so wirklich ja doch nur der Platz ganz oben. Und der ist Jannik Sinner nicht mehr zu nehmen. Neuer Versuch in 2025.