ATP Finals: Gelingt Daniil Medvedev am letzten Drücker doch noch der Sprung nach Turin?

Nach seinem Halbfinaleinzug in Shanghai darf Daniil Medvedev wieder mit den ATP Finals liebäugeln. Für seine siebte Teilnahme in Folge benötigt der Russe einen starken Schlussspurt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.10.2025, 15:25 Uhr

© Getty Images In Shanghai erreichte Daniil Medvedev das Halbfinale

Zweite Runde, erste Runde, erste Runde, erste Runde. Die diesjährige Grand-Slam-Bilanz von Daniil Medvedev liest sich nicht zwingend wie die eines ATP-Finals-Teilnehmers. Und doch hat der ehemalige Weltranglistenerste in den kommenden Wochen noch die Chance, sich für das prestigeträchtige Event in Turin zu qualifizieren.

Medvedev, der zuletzt in Shanghai dank starker Leistungen das Halbfinale erreichte, liegt im Race mit 2360 Punkten aktuell auf Rang 15 und hat 1075 Zähler Rückstand auf den achtplatzierten Lorenzo Musetti. In dieser Woche schlägt der 29-Jährige beim ATP-250-Turnier in Almaty auf, wo er hinter seinem Landsmann Karen Khachanov an Position zwei gesetzt ist.

Danach stehen für Medvedev noch die Erste Bank Open in Wien sowie das ATP-Masters-1000-Turnier in Paris auf dem Programm. Insgesamt kann der US-Open-Sieger von 2021 bei diesen drei Turnieren 1750 Punkte sammeln. Allerdings müsste er dafür seine rund eineinhalbjährige Durststrecke beenden, gewann Medvedev doch seit Mai 2023 (Rom) keinen Titel.

Die Konkurrenz schläft nicht

Erschwerend kommt für Medvedev hinzu, dass die Konkurrenz im Kampf um ein Turin-Ticket ein ähnlich straffes Programm wie er selbst vor sich hat. In Brüssel startet neben Musetti etwa auch der Kanadier Felix Auger-Aliassime, in Stockholm kämpfen Casper Ruud und Holger Rune um wertvolle Punkte.

Demnach ist Medvedev, der die ATP Finals 2020 gewann, in den kommenden Wochen wohl auch auf etwas Schützenhilfe angewiesen. Ansonsten wird das Saisonfinale der acht besten Spieler erstmals seit 2018 ohne ihn stattfinden.

Der Stand im Race to Turin