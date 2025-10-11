ATP Masters Shanghai: Familien-Wahnsinn! Rinderknech folgt Cousin Vacherot ins Finale

Arthur Rinderknech ist mit einem 4:6, 6:2 und 6:4 gegen Daniil Medvedev in das Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai eingezogen. Dort trifft er auf seinen Cousin Valentin Vacherot.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.10.2025, 16:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Arthur Rinderknech spielt morgen gegen seinen Cousin Valentin Vacherot

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Der monegassische Cousin hatte mal wieder vorgelegt. Und also wollte Arthur Rinderknech Valentin Vacherot nach dessen Erfolg gegen Novak Djokovic ins Finale des ATP-Masters-1000-Turniers folgen. Gesagt, getan: Rinderknech, der im Laufe des Events schon gegen Alexander Zverev und Félix Auger-Aliassime gewonnen hatte, besiegte Daniel Medvedev mit 4:6, 6:2 und 6:4.

Medvedev erwischte den bessern Start, transportierte ein frühes Break is zum Gewinn des ersten Satzes. Dann drehte Rinderknech die Partie, nutzte in Durchgang zwei erste kleine Anzeichen von Schwäche von Medvedev.

Vacherot erster Gratulant auf dem Court

Der Entscheidungssatz verlief ausgeglichen, eigentlich hatte Medvedev als Rückschläger die besseren Chancen. Aber Rinderknech wehrte diese ab, gerne auch mit Assen durch die Mitte. Stattdessen war es dann der Franzose, der nach 2:25 Stunden Spielzeit als Sieger feststand. Nachdem Medvedev beim zweiten Matchball gegen sich einen Doppelfehler auflegte. Den ersten hatte Medvedev noch mit einem Ass pariert.

Valentin Vacherot beobachtete das übrigens von der Seitenlinie aus. Und war dann der erste Gratulant auf dem Center Court in Shanghai.

Für Medvedev geht damit das Warten auf seinen 21. Turniersieg weiter. Zuletzt hatte der Russe 2023 in Rom triumphiert, damals im Endspiel gegen Holger Rune.

Medvedev verliert die Nerven

Rinderknech erklärte nach dem Match, dass er nach dem ersten Satz schon ziemlich erschöpft gewesen sei. Und dass er eigentlich nur versuchen wollte, Daniil Medvedev für das morgige Finale gegen Vacherot etwas müde zu machen. Das führte dazu, dass der Außenseiter kreaitiv wurde, während Medvedev immer passiver agierte. Und am Ende dann auch die Nerven verlor, sich nach Matchende bei Stuhlschiedsrichter Mohammed Lahyani beschwerte. Worüber auch immer.

Und so stehen sich morgen also die Nummer 204 und die Nummer 44 der ATP-Weltrangliste gegenüber. Ein Novum in der Geschichte der 1000er-Serie. Prognosen erübrigen sich wohl. Außer jener, dass es bei der Siegerehrung ungewohnt familiär zugehen wird.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai

