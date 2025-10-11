ATP Master Shanghai live: Daniil Medvedev vs. Arthur Rinderknech im TV, Livestream und Liveticker

Daniil Medvedev und Arthur Rinderknech treffen im Halbfinale von Shanghai 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 13 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und TennisTV.com und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.10.2025, 16:05 Uhr

Nach seinem überzeugenden Zwei-Satz-Sieg über Alex de Minaur bekommt es Daniil Medvedev im Shanghai-Halbfinale mit Arthur Rinderknech zu tun. Dieser setzte sich gegen Felix Auger-Aliassime in zwei Sätzen durch.

Im Head-to-Head führt Medvedev mit 1:0.

Medvedev vs. Rinderknech - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Daniil Medvedev und Arthur Rinderknech gibt es ab ca. 13 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW und TennisTV.com.

Hier das Einzeltableau der Herren in Shanghai