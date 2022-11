ATP Finals: Gnadenloser Djokovic macht Halbfinal-Platz klar

Novak Djokovic ist als zweiter Spieler nach Casper Ruud in das Halbfinale der ATP Finals 2022 in Turin eingezogen. Djokovic besiegte Andrey Rublev mit 6:4 und 6:1.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.11.2022, 15:37 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic am Mittwoch in Turin

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Novak Djokovic lässt bei den ATP Finals in Turin weiterhin nichts anbrennen. Nach seinem Auftakterfolg gegen Stefanos Tsitsipas setzte sich Djokovic auch gegen Andrey Rublev in zwei Sätzen durch, gewann mit 6:4 und 6:1. Damit stellte der Rekorchampion schon vor seinem letzten Gruppenspiel gegen Daniil Medvedev den Einzug in das Halbfinale sicher. Rublev muss nach seinem dramatischen Auftakterfolg am Freitag gegen Tsitsipas noch mal liefern.

Das Match begann ausgeglichen, beide Spieler dominierten mit ihren Aufschlägen ihre Service-Games. Beim Stand von 4:5 ergab sich für Djokovic aber eine Breakchance - und der Mann aus Belgrad verwertete diese mit einem Return die Linie entlang. Im zweiten Akt reichte letztlich das Break zum 2:0, um den Widerstand von Rublev zu brechen. Nachlediglich 67 Minuten Spielzeit verwertete der 21-malige Grand-Slam-Champion seinen ersten Matchball.

Bereits am Dienstag hatte Casper Ruud sich in die Vorschlussrunde gespielt. Der Norweger gewann gegen Taylor Fritz im Tiebreak des dritten Satzes. Fritz hat selbst noch eine Chance, unter die besten vier Spieler zu kommen. Dazu muss er allerdings am morgigen Donnerstag Félix Auger-Aliassime schlagen.

