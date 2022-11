Djokovic hat in diesem Jahr ebenfalls vier Titel eingesammelt, kommt jetzt insgesamt auf stattliche 90 Turniersiege. Über allen Leistungen dieser Saison strahlt der Triumph in Wimbledon, was seinen 21 Grand-Slam-Titel bedeutete - nur Rafael Nadal hat einen mehr auf dem Konto. In Sachen Masters macht dem Serben niemand etwas vor. Seine 38 Titel auf diesem Level sind unerreicht. Der 35-Jährige hat sogar das einzigartige Golden Masters realisiert - also bei allen Turnieren der Masters-Serie mindestens einmal triumphiert. Bei diesen 1.000ern kam 2022 ebenfalls ein Sieg hinzu (Rom). Jüngst im Oktober gewann der Rechtshänder in Tel Aviv und Astana. Kürzlich in Paris-Bercy konnte der Weltranglistenachte seinen Titel nicht verteidigen und bezog eine Finalniederlage gegen Holger Rune.